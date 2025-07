Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ungebührliches Verhalten führt zu Fahrtausschluss am Erfurter Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Ein 44-Jähriger fiel am Sonntagabend in einem ICE, der von Berlin nach Stuttgart fuhr, durch Trunkenheit und lautstarkes Verhalten gegenüber Reisenden und dem Zugpersonal auf. Deswegen sollte er beim Stopp des Schnellzuges am Erfurter Hauptbahnhof die Bahn verlassen.

Den stark schwankenden Mann, der ohne Ticket unterwegs war, nahmen Bundespolizisten in ihre Obhut. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von etwas mehr als 1.8 Promille gemessen. Bei der weiterführenden Überprüfung des türkischen Staatsangehörigen stellten die Beamten fest, dass die Schweizer Behörden über den Aufenthaltsort des Reisenden informiert werden wollten, weil dieser in der Vergangenheit Straftaten in der Eidgenossenschaft begangen hat.

Als der Mann wieder halt- und standfest war, durfte er die Dienststelle verlassen - allerdings mit einer Anzeige für die ticketlose Zugfahrt im Gepäck.

