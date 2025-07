Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Rauchen im Zug brachte einem Duo mehrere Anzeigen ein

Neudietendorf, (ots)

Die Zeiten, in denen Rauchen in den Zügen gestattet war, sind längst vorbei. An dieses generelle Verbot hat sich ein 19-Jähriger am Montagnachmittag auf der Fahrt von Neudietendorf nach Erfurt nicht gehalten.

Ein couragierter Fahrgast hat den Heranwachsenden mehrmals gebeten, das Dampfen einzustellen - ohne Erfolg. Stattdessen wurde er durch den Raucher und dessen 17-jährigen Begleiter beleidigt und verbal bedroht.

Am Hauptbahnhof in Erfurt befassten sich Bundespolizisten mit den beiden auffälligen Reisenden. Zudem wurden Zeugen zu den Geschehnissen im Zug befragt. Kein Ticket, die Bedrohung und Beleidigung brachten dem 19-Jährigen Slowaken und dem 17-jährigen Syrer Anzeigen ein.

