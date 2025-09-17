POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw
Einbeck (ots)
37574 Einbeck, Köppenweg, 15.09.2025, 12:00 Uhr bis 15.09.2025, 19:00 Uhr
Einbeck (mho)
Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am Montag in Einbeck.
Durch einen unbekannten Täter wurde der Pkw Hyundai einer 27-jährigen Frau aus Einbeck mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Der Pkw stand zuvor ordnungsgemäß in der Straße Köppenweg geparkt.
Durch die Tat entstand Sachschaden i.H.v. mindestens 500 Euro.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle
Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell