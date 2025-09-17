Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Köppenweg, 15.09.2025, 12:00 Uhr bis 15.09.2025, 19:00 Uhr

Einbeck (mho)

Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es am Montag in Einbeck.

Durch einen unbekannten Täter wurde der Pkw Hyundai einer 27-jährigen Frau aus Einbeck mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzt. Der Pkw stand zuvor ordnungsgemäß in der Straße Köppenweg geparkt.

Durch die Tat entstand Sachschaden i.H.v. mindestens 500 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell