Bundespolizeiinspektion Ebersbach
BPOLI EBB: Mit Schlagring an der Handtasche über die Grenze
Ebersbach (ots)
02.09.2025 | 17:13 Uhr | Ebersbach
Die Bundespolizei stoppte am 2. September 2025 am tschechischen Grenzübergang Ebersbach - Jirikov um 17:13 Uhr eine Fußgängerin, die an ihrer Handtasche einen per Karabinerhaken befestigten Schlagring dabeihatte. Da dieser unter die Bestimmungen des Waffengesetzes fällt, wurde eine Strafanzeige gegen die 28-jährige Deutsche geschrieben und der verbotene Gegenstand beschlagnahmt.
