BPOLI EBB: Mit Schlagring an der Handtasche über die Grenze

Zittau (ots) - 29.08.2025 | 11:50 Uhr | Zittau Die Bundespolizei kontrollierte am 29. August 2025 am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße einen um 11:50 Uhr einreisenden Deutschen, der Cannabisprodukte dabeihatte. Der 36-jährige Mann hatte laut eigenen Angaben in Grenznähe in der Tschechischen Republik mehrere Marihuanadolden mit einem Schätzgewicht von acht Gramm für den Eigenbedarf gekauft. Da ...

mehr