Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sudheim/ Suterode - Straßenverkehrsgefährdung: Polizei sucht nach Geschädigtem

Northeim (ots)

37191 Katlenburg, K414 zw. Suterode und Sudheim, Mittwoch, 17.09.2025, 10.25 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Zu einer Straßenverkehrsgefährdung auf der K414 zwischen Suterode und Sudheim kam es am Mittwochvormittag. Zeugen berichteten, dass der 72-jährige Fahrer mit seinem Pkw die Kreisstraße aus Richtung Suterode in Richtung Sudheim mit deutlich geringer Geschwindigkeit befuhr. Zudem fuhr er Schlangenlinien und in Zuge dessen wiederholt auf die Gegenfahrspur. Eine bislang unbekannte Person wollte den 72-jährigen Mann schließlich überholen. Während des Überholvorganges fuhr der 72-jährige Mann jedoch erneut Schlangenlinien und kam in die Gegenfahrspur, sodass die überholende Person mit ihrem Pkw eine Notbremsung durchführen musste, um eine Kollision zu verhindern. Im weiteren Verlauf setzte er erneut zum Überholen an und fuhr in Richtung Sudheim weiter.

Die Polizei Northeim ist nun auf der Suche nach dem Geschädigten zu dieser Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug oder der fahrenden Person geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Der 72-jährige Mann wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Beeinflussung durch berauschende Mittel konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Ob ein medizinischer Notfall die Fahrtüchtigkeit beeinflusste, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ordnete eine Blutentnahme bei dem Mann an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell