Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bierkästen im Wert von 1.900 Euro gestohlen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in das Außengelände eines Supermarkts in Erfurt ein. Sie beschädigten den Zaun, verschafften sich Zutritt und verluden dort gelagerte Bierkästen im Gesamtwert von rund 1.900 Euro. Im Anschluss flüchteten die Diebe unerkannt. Der entstandene Sachschaden am Zaun beträgt etwa 500 Euro. Mitarbeiter bemerkten den Einbruch am Montagmorgen und informierten die Polizei. Die Beamten ermitteln wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

