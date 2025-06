Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Bei Baumaßnahmen Gasleitung beschädigt

Ulm (ots)

Am Dienstagmittag, ab 15.50 Uhr, war sämtlicher Verkehr in der Wagnerstraße zwischen Elisabethenstraße und Theodor-Heuss-Platz unterbunden worden. Ein Bagger hatte bei geplanten Baumaßnahmen unter der Fahrbahn eine Gasleitung beschädigt. Dadurch traten größere Mengen Gas aus, so dass keine Fahrzeuge fahren und auch keine Personen in dem Bereich sich aufhalten durften. Bevor das Leck geschlossen werden konnte, mussten die Anwohner aus 11 Gebäuden ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr ging dazu durch die Häuser und klingelte. Der Gasdruck wurde abgesenkt, bis Arbeiten an der Leitung möglich waren. Um 17.50 Uhr war ein Stopfen auf dem Leck angebracht worden. Und um 18.05 Uhr konnten die Einsatzkräfte die Anwohner wieder in ihre Wohnung lassen und die Sperrung aufheben.

