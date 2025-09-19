PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Uslar, (go), Hans-A.-Kampmann-Straße, Donnerstag, der 18.09.2025, 16:15 Uhr. Ein 25- jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Hans-A.-Kampmann-Straße vom Sohlinger Stadtweg aus kommend. Auf Höhe der Unfallstelle übersah er aufgrund Sonneneinstrahlung eine dortige Grundstücksmauer und touchierte diese. Am Fahrzeug und der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

