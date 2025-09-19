POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Uslar, (go), Hans-A.-Kampmann-Straße, Donnerstag, der 18.09.2025, 16:15 Uhr. Ein 25- jähriger Fahrer eines Transporters befuhr die Hans-A.-Kampmann-Straße vom Sohlinger Stadtweg aus kommend. Auf Höhe der Unfallstelle übersah er aufgrund Sonneneinstrahlung eine dortige Grundstücksmauer und touchierte diese. Am Fahrzeug und der Mauer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.
