Uslar (ots) - Uslar, (go), L 548, Parkplatz Neuer Teich, Sonntag, der 14.09.2025, zwischen 15:00 Uhr und 16:10 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei verschlossene Pedelecs der Marke Cube in der Farbe Silber eines 56- jährigen aus Dassel und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Fahrräder hatten einen Wert von ca. 7847 Euro. Zeugen, die in dem o.a. Zeitraum Beobachtungen gemacht haben und ...

mehr