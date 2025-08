Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunken mit dem Auto durch Innenstadt

Mannheim (ots)

Eine Streife des Verkehrsdienstes Mannheim war in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Mannheimer Innenstadt unterwegs. Gegen 01:30 Uhr fiel ihr ein Mercedes auf, der die Straße zwischen den Quadraten F 3 und F 4 in falscher Richtung befuhr. Zudem hatte der Fahrer die Musikanlage trotz der Nachtzeit so laut aufgedreht, dass der Lärm noch aus fast 50 Metern Entfernung laut und deutlich hörbar war. Am Ende des Marktplatzes fuhr der 51-jährige Mann verbotswidrig zwischen den Pollern am Straßenrand hindurch und gelangte so in die Fußgängerzone und auf den Marktplatz. Als er dort wendete, konnte das Fahrzeug von der Polizei angehalten werden. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der 51-Jährige musste mit zur Wache und eine Blutprobe abgeben. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Der Mann muss sich nun wegen der Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie der zahlreich begangenen Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell