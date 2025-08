Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein - Zeugenaufruf

Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Über den Garten eines Einfamilienhauses in der Gernotstraße gelangte ein bislang unbekannter Täter oder eine Täterin am Freitag zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr an die Tür zum Wintergarten des Hauses. Dort öffnete der oder die Unbekannte gewaltsam die Tür und betrat im Anschluss die Räumlichkeiten. Nachdem mehrere Zimmer, Schränke sowie Schubladen durchwühlt wurden, flüchtete die Täterschaft. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und dauern an. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

