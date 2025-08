Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Versicherung und mit falschem Kennzeichen unterwegs

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitag war eine Streife des Polizeireviers Wiesloch in Walldorf unterwegs. Auf dem Gutenbergring bemerkte sie um kurz vor 15:30 Uhr einen schwarzen BMW, der in die Gegenrichtung unterwegs war. Dessen Fahrer beschleunigte plötzlich, als er den Streifenwagen erblickte. Nach einer kurzen Verfolgung konnte der Wagen im Industriegebiet angehalten werden. Zunächst war die Streife irritiert, da sich auf dem Fahrersitz keine Person befand. Dann aber stellte sie fest, dass es sich um ein Fahrzeug für den britischen Verkehr handelte, bei welchem das Lenkrad rechts war. Bei einer genauen Überprüfung stellte sich heraus, dass das Auto nicht versichert war und bereits entstempelte Kennzeichen, die nicht zu dem BMW gehörten, angebracht worden waren. Der 24-jährige Fahrer zeigte sich reumütig und bedauerte die Spritztour mit dem nicht zugelassenen Auto. Er muss sich nun wegen eines Kennzeichenmissbrauchs sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

