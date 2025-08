Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft gelangte in der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr, bis Samstag, 17:30 Uhr, auf bisher unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Schriesheimer Straße. Dort hebelten die Unbekannten eine Wohnungstür mit einem unbekannten Gegenstand auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Nachdem die Täterschaft die Wohnung durchwühlte, nahmen diese Goldschmuck und Bargeld an sich und flüchteten unerkannt. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. An der Wohnungstür entstand Sachschaden von ca. 1500 Euro.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch die Spezialistinnen und Spezialisten der Ermittlungsgruppe Eigentum bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und dauern an.

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell