POL-HH: 250403-3. Rolf Zuckowski neuer Ehrenkommissar der Polizei Hamburg

Die Polizei Hamburg veranstaltete heute gemeinsam mit dem Polizeiverein Hamburg e.V. wieder den traditionellen Jahresempfang, bei dem Musiker Rolf Zuckowski zum Ehrenkommissar ernannt wurde.

Der Titel "Ehrenkommissar" wird seit 1975 an Persönlichkeiten verliehen, die die Polizei Hamburg durch ihr Wirken in besonderer Weise unterstützen. Liedermacher Rolf Zuckowski (77) gehört zweifelsfrei zu diesen Menschen und ist damit zu Recht nunmehr der 28. Ehrenkommissar.

Seine Lieder begleiten uns alle seit Jahrzehnten - zu Geburtstagen, zu Weihnachten, im Alltag und schaffen es immer wieder, ein Lächeln auf unsere Gesichter zu zaubern.

Schon seit vielen Jahren engagiert sich Herr Zuckowski wie selbstverständlich mit großem Engagement bei Veranstaltungen der Polizei Hamburg zur Verkehrssicherheit, insbesondere für die Jüngsten im Straßenverkehr sowie für Seniorinnen und Senioren.

Die Begegnung mit einem Polizeiverkehrslehrer im Jahr 1979, als Herr Zuckowski seine Tochter aus einer Blankeneser Grundschule abholte, legte quasi den Grundstein für die Zusammenarbeit mit der Polizei. Ihm war es stets eine Herzensangelegenheit, den Menschen wichtige Aspekte der Verkehrssicherheit musikalisch näher zu bringen. In diesen Liedern geht es um das richtige Verhalten an der Ampel, um Aufmerksamkeit im Straßenverkehr, um gegenseitige Rücksichtnahme - und all das verpackt in eingängigen Melodien, die im Kopf und im Herzen bleiben. Eltern und Großeltern singen die Lieder bis heute gemeinsam mit ihren Kindern und Enkelkindern.

Im wahrsten Sinne des Wortes sind die Lieder der Schulweghitparade ein wertvolles "Instrument" der Verkehrssicherheitsarbeit und damit eine nicht wegzudenkende Unterrichtshilfe für unsere Polizistinnen und Polizisten.

Die Polizei Hamburg ist sehr dankbar, Herrn Zuckowski jetzt nun auch als "Kollegen" an der Seite zu wissen. Auf weiterhin gute Zusammenarbeit!

