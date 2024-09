Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Polizei Osnabrück startet Wettbewerb gegen Hass im Netz - Kreative Beiträge gesucht!

Osnabrück (ots)

Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann, findet in Osnabrück zum zweiten Mal ein Wettbewerb statt, der sich an Kinder und Jugendliche sowie Schulen, Jugendgruppen und Vereine richtet. In Kooperation mit dem Zonta-Club Westfälischer Friede und dem Präventionsverein Prävos lädt die Polizei junge Menschen ein, bis zum 08.11.2024 ihre kreativen Beiträge zum Thema "Gemeinsam gegen Hass im Netz: Was können wir tun?" einzureichen.

"Internet und soziale Medien sind fester Bestandteil unseres Alltags - das gilt auch für Kinder und Jugendliche. Neben vielen Vorteilen, die die Onlinewelt uns bietet, erleben immer mehr Jugendliche deren dunkle Seite - Beleidigung, Ausgrenzung, andere Formen psychischer Gewalt", sagt Lidia Wübbelmann, Präsidentin des Zonta-Clubs. Als Menschenrechtsorganisation berufstätiger Frauen setzt sich Zonta gegen Gewalt in jeder Form ein und hat im Vorjahr den Osnabrücker Wettbewerb initiiert: "Gemeinsam mit der Polizei und Prävos wollen wir auch in diesem Herbst möglichst viele junge Menschen erreichen."

Wie wollen wir online miteinander umgehen? Was macht Hassrede mit uns? Wie können wir sie verhindern oder uns gemeinsam zur Wehr setzen? - Um diese Fragen geht es im Wettbewerb. Alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker bis 18 Jahren sind eingeladen, ihre Beiträge einzureichen. Egal ob Kurzgeschichten, Podcasts, Songs, Theaterstücke oder Videoclips - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Die besten Ideen werden nicht nur ausgezeichnet, sondern auch mit attraktiven Preisgeldern belohnt.

In den sozialen Netzwerken wird der Ton rauer und die Hemmschwelle, andere Menschen zu beleidigen, zu bedrohen oder auf andere Weise zu schikanieren, ist aufgrund der Anonymität oft deutlich geringer als im realen Leben. "Mit diesem Wettbewerb wollen wir gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Hass im Netz setzen und junge Menschen dazu motivieren, sich aktiv für ein respektvolles Miteinander einzusetzen", betont Martin Schmitz, der Geschäftsführer des Osnabrücker Präventionsvereins. Gerade für junge Menschen ist es wichtig, sich frühzeitig mit den Gefahren des Internets auseinanderzusetzen und zu lernen, wie man sich gegen Cybermobbing und Online-Hass zur Wehr setzen kann. "Mit diesem Wettbewerb möchten wir Kinder und Jugendliche ermutigen, ihre Stimme zu erheben und durch kreative Beiträge aufzuzeigen, wie wir gemeinsam gegen Hass im Netz vorgehen können. Es liegt an uns allen, die digitale Welt zu einem sichereren Ort zu machen", so Polizeipräsident Michael Maßmann.

Die Polizei begleitet die Aktion zusätzlich im Rahmen ihrer Präventionsarbeit an Schulen und in Jugendeinrichtungen. Interessierte können ihre Beiträge per E-Mail an wettbewerb@zonta-westfaelischer-friede.de einreichen. Die Veranstalter freuen sich auf zahlreiche kreative Ideen und ein starkes Zeichen gegen Hass im Netz!

Mehr Informationen zum Wettbewerb: https://zonta-westfaelischer-friede.de/node/21593

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell