Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Unfälle mit Verletzten

Northeim (ots)

Donnerstag, 18.09.2025, gegen 09:18 Uhr und 17:45 Uhr Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße und Lauenförder Straße

NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Zu zwei Unfällen mit Leicht-Verletzten und insgesamt ca. 16.500EUR Sachschaden kam es am gestrigen Donnerstag in Nörten-Hardenberg.

Gegen 09:18 Uhr befuhr ein 68-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die Göttinger Straße aus Rtg. Göttingen kommend stadteinwärts. Der Nörten-Hardenberger wollte nach links in die Königsberger Straße abbiegen, kündigte dies jedoch weder per Handzeichen noch per Richtungsanzeiger an. In gleicher Richtung fuhr ein 47-jähriger Mann aus Moringen mit seinem PKW und wollte das Kleinkraftrad innerorts überholen. Infolge des Abbiegevorgangs stießen die Fahrzeuge zusammen, der Rollerfahrer stürzte. Der PKW-Fahrer wich noch nach links aus, kollidierte jedoch mit einem Straßenbaum. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt, der PKW war nicht mehr fahrbereit; der Gesamtschaden beläuft sich geschätzt auf ca. 16.000EUR. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Um 17:45 Uhr ereignete sich der zweite Unfall in der Lauenförder Straße. Eine 50-jährige Frau aus Bovenden fuhr mit ihrem PKW von der B3 ab und wollte nach rechts in die Lauenförder Straße in Rtg. Lütgenrode abbiegen. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden, bevorrechtigten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Glücklicherweise wurde der 23-jährige Mann aus Nörten-Hardenberg nur leicht verletzt, am PKW und dem Rad entstand jeweils leichter Sachschaden. Auch hier wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und dem Vorfahrtsverstoß eingeleitet.

