Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht Bahnhof Kreiensen

Bad Gandersheim (ots)

Im Zeitraum zwischen d. 16.09.2025 und d. 18.09.2025 beschädigte ein bislang unbekannter PKW-Führer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen ordnungsgemäß am Park and Ride Parkplatz des Bahnhof Kreiensen geparkten roten Ford B-Max im Bereich der linken Heckschürze. Daraufhin entfernte sich der Verursacher vom Unfallort ohne schadensregulierende Maßnahmen in die Wege zu leiten. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Bad Gandersheim zu melden.(fi)

