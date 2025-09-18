PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei Personen verletzten sich am Mittwoch, 17. September, gegen 13.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße leicht. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Richtung Süden. Er beabsichtigte, nach links in die Hubert-Westermeier-Straße abzubiegen. Während er auf der Linksabbiegerspur wartete, kam ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer aus Richtung Norden von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Lkw. Zwei Rettungswagen brachten die beiden Hammer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme blieb die Straße gesperrt. Aufgrund der Umleitungen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf den umliegenden Straßen.

Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

  • 18.09.2025 – 09:39

    POL-HAM: Geparktes Fahrzeug an der Barbara-Klinik beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Heessen (ots) - Der auf einem provisorisch eingerichteten Parkplatz vor der Zentralen Notaufnahme der Barbara-Klinik geparkte, rote Hyundai einer 38 Jahre alten Hammerin wurde am 17. September zwischen 9.30 Uhr und 11.48 Uhr vorne links beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 4500 Euro geschätzt. Die Fahrzeughalterin meldete den Unfall in der Polizeiwache, wo ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 10:13

    POL-HAM: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Horster Straße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Zwei Autofahrer verletzten sich bei einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße am 16. September um 18.35 Uhr leicht und kamen zur ambulanten Versorgung in ein Hammer Krankenhaus. Eine 46-jährige Hammerin war zuvor mit ihrem VW auf der Horster Straße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit dem, aus der Stefanstraße kommenden Fiat eines ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:15

    POL-HAM: Diebespaar ergaunert Geldbörse

    Hamm-Heessen (ots) - Nachdem sie durch ein Paar am Montag, 15. September, gegen 11.30 Uhr, auf der Amtsstraße in ein Gespräch verwickelt worden war, stellte eine 64-jährige Hammerin das Fehlen ihrer Geldbörse samt persönlicher Dokumente, EC-Karte und Bargeld fest. Der zwischen 50 und 60 Jahre alte Mann habe sie nach dem nächstgelegenen Zahnarzt gefragt und die Hammerin in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen ...

    mehr
