POL-HAM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Hamm-Rhynern (ots)

Zwei Personen verletzten sich am Mittwoch, 17. September, gegen 13.35 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße leicht. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße in Richtung Süden. Er beabsichtigte, nach links in die Hubert-Westermeier-Straße abzubiegen. Während er auf der Linksabbiegerspur wartete, kam ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer aus Richtung Norden von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Lkw. Zwei Rettungswagen brachten die beiden Hammer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme blieb die Straße gesperrt. Aufgrund der Umleitungen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf den umliegenden Straßen.

Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. (bf)

