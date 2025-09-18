Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geparktes Fahrzeug an der Barbara-Klinik beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Der auf einem provisorisch eingerichteten Parkplatz vor der Zentralen Notaufnahme der Barbara-Klinik geparkte, rote Hyundai einer 38 Jahre alten Hammerin wurde am 17. September zwischen 9.30 Uhr und 11.48 Uhr vorne links beschädigt.

Der Gesamtschaden wird auf 4500 Euro geschätzt.

Die Fahrzeughalterin meldete den Unfall in der Polizeiwache, wo schwarzer Fremdlack festgestellt und gesichert wurde.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell