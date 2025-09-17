PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Horster Straße

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Zwei Autofahrer verletzten sich bei einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße am 16. September um 18.35 Uhr leicht und kamen zur ambulanten Versorgung in ein Hammer Krankenhaus.

Eine 46-jährige Hammerin war zuvor mit ihrem VW auf der Horster Straße unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich mit dem, aus der Stefanstraße kommenden Fiat eines 38-Jährigen aus Hamm zusammenstieß.

Das Fahrzeug des 38 Jahre alten Mannes wurde dabei gegen ein parkendes Fahrzeug, den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstücks sowie einen Stromkasten und ein Straßenschild gedrückt.

Der hierbei entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.(Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

