Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidium Hamm: Festnahme nach gewaltsamer Auseinandersetzung auf der Südstraße

Hamm-Mitte (ots)

In der Nacht zum Sonntag, dem 14. September, kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem 24-jährigen Beschuldigten, einem bislang unbekannten Mittäter und einem 19-jährigen Geschädigten, in dessen Zuge der Beschuldigte versuchte, dem Geschädigten mit einer mitgeführten Axt wuchtig auf den Kopf zu schlagen.

Durch das beherzte Eingreifen von Zeugen konnten weitere Schläge mit der Axt gegen den Kopf des 19-Jährigen verhindert werden. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seinem bislang unbekannten Begleiter vom Tatort.

Die Zeugen setzten dem Beschuldigten nach und wurden von diesem mit Pfefferspray besprüht. Ferner warf der Beschuldigte die Axt gezielt in Richtung des Kopfes eines Zeugen, der jedoch ausweichen konnte.

Der Beschuldigte konnte durch Kräfte der Polizei Hamm auf Höhe der Westhofenstraße vorläufig festgenommen werden. Die bei der Tat verwendete Axt wurde aufgefunden und beschlagnahmt.

Wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung wurde der Erlass eines Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft Dortmund bei dem Amtsgericht Hamm beantragt. Die Ermittlungen dauern an. (ds)

Journalistinnen und Journalisten wenden sich für Rückfragen bitte an die Staatsanwaltschaft Dortmund: Staatsanwalt Felix Giesenregen, Tel.: 0231 926-26104

