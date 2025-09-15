Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer fährt in parkendes Fahrzeug und stürzt

Hamm-Uentrop (ots)

Ein 36-jähriger Radfahrer aus Berlin war am Freitag, 12. September gegen 14:45 Uhr auf der Lippestraße in Richtung Uentrop unterwegs, als er kurz vor der Straße "Im Fuchswinkel" nach rechts von der Straße abkam und mit einem auf dem Seitenstreifen parkenden Toyota kollidierte.

Hierbei verletzte er sich leicht an der Hand und kam zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus.

Außerdem entstand ein Schaden am linken Rücklicht des Pkw.(Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell