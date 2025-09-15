PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrende Schmuckhändler vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Als es am Samstag, 13.September gegen 10.30 Uhr im Bereich der Hammer Innenstadt aus einem Fahrzeug verschiedenen Passanten offenbar Schmuck anbot, wurde ein 49 und 44 Jahre altes rumänisches Pärchen durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet.

An verschiedenen Stellen im Innenstadtbereich sprach die 44 Jahre alte Frau offenbar verschiedene Fußgänger und Radfahrer aus einem Audi A6 mit rumänischem Kennzeichen an.

Als die Personen sich durch die Zeugin beobachtet fühlten, entfernten sie sich schnellstmöglich. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei jedoch bereits verständigt und das Fahrzeug konnte auf der Wilhelmstraße durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden.

Hierbei wurden sowohl bei der 44-Jährigen als auch dem 49 Jahre alten Fahrer verschiedene Modeschmuckstücke aufgefunden. Nachdem es in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Betrugsfälle mit ähnlicher Vorgehensweise im Ruhrgebiet gegeben hat, wurden die Personen vorläufig festgenommen und kamen zur Polizeiwache.

Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach den Zeugen, die durch das Pärchen angesprochen worden sind.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen (Tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 10:32

    POL-HAM: Brand im Nordringpark

    Hamm-Mitte (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Samstag gegen 21.10 Uhr zwei Sitzbänke und ein Kunststofftisch unter dem Pavillon im Nordringpark in Brand. Das Feuer an der Adenauerallee konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Pavillon wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:31

    POL-HAM: 75-jährige Pedelecfahrerin durch Autotür leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Eine 75-jährige Pedelecfahrerin zog sich am Sonntag, 14. September, leichte Verletzungen zu, als eine Frau plötzlich ihre Autotür öffnete. Die Fahrradfahrerin aus Hamm befuhr gegen 16.15 Uhr den Fahrradweg Am Riemerskamp in Richtung Münsterstraße. Als eine 27-jährige Beifahrerin aus einem geparkten Opel aussteigen wollte, kam es zur ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:31

    POL-HAM: Sachbeschädigung durch Graffiti

    Hamm-Heessen (ots) - Ein unbekannter Täter besprühte am Freitagabend zwei Hauswände mit Graffiti. Gegen 20.30 Uhr sprühte der Tatverdächtige den Schriftzug "GECKO 73 JSC" erst an eine Hauswand an der Wilshorststraße. Gegen 20.40 Uhr folgte "ALL COPS ARE B." an eine Hauswand an der Sandstraße. Die genaue Schadenssumme ist noch nicht bekannt. Laut Zeugenaussagen war der Unbekannte männlich und zwischen 1,75 und 1,80 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren