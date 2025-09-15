Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrende Schmuckhändler vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Als es am Samstag, 13.September gegen 10.30 Uhr im Bereich der Hammer Innenstadt aus einem Fahrzeug verschiedenen Passanten offenbar Schmuck anbot, wurde ein 49 und 44 Jahre altes rumänisches Pärchen durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet.

An verschiedenen Stellen im Innenstadtbereich sprach die 44 Jahre alte Frau offenbar verschiedene Fußgänger und Radfahrer aus einem Audi A6 mit rumänischem Kennzeichen an.

Als die Personen sich durch die Zeugin beobachtet fühlten, entfernten sie sich schnellstmöglich. Zu diesem Zeitpunkt war die Polizei jedoch bereits verständigt und das Fahrzeug konnte auf der Wilhelmstraße durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert werden.

Hierbei wurden sowohl bei der 44-Jährigen als auch dem 49 Jahre alten Fahrer verschiedene Modeschmuckstücke aufgefunden. Nachdem es in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Betrugsfälle mit ähnlicher Vorgehensweise im Ruhrgebiet gegeben hat, wurden die Personen vorläufig festgenommen und kamen zur Polizeiwache.

Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach den Zeugen, die durch das Pärchen angesprochen worden sind.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen (Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell