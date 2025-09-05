Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf der Autobahn 3 in Emmerich; 22-Jähriger wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht

Kleve - Emmerich (ots)

Am Donnerstagvormittag, 4. September 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen auf der Autobahn 3 am Rastplatz Knauheide einen 22-jährigen Bulgaren. Der Mann reiste zuvor als Beifahrer in einem in Bulgarien zugelassenen Personenkraftwagen in das Bundesgebiet ein. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Leipzig einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 22-Jährigen erlassen hat. Der Gesuchte konnte die ihm drohende 60-tägige Haftstrafe abwenden, da er die fällige Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro und 81 Euro Verfahrenskosten bei der Bundespolizei bezahlte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der Bulgare seine Reise fortsetzen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell