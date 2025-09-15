PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 28-jähriger Radfahrer aus Hamm nach einem Verkehrsunfall am Freitag, den 12. September um 14.05 Uhr auf der Wilhelmstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Er war mit seinem Fahrrad in Richtung Westen auf dem Radweg unterwegs, als er mit dem Mini Cooper eines 20-jährigen aus Hamm zusammenstieß und stürzte.

Der Pkw-Fahrer befuhr zuvor die Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Augustastraße abbiegen.

An beiden Fahrzeugen, sowie an mitgeführten Gegenständen des Radfahrers entstand Sachschaden.

Der Autofahrer entfernte sich mit seinem Mini Cooper zügig vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge folgte ihm jedoch und konnte ihn dazu bewegen zurückzukehren.

Ein möglicher Grund für seine Flucht stellte sich später heraus: Nach positivem Drogenvortest wurde der Fahrzeugführer zur Blutprobe mit in die Polizeiwache genommen.(Tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:09

    POL-HAM: Fahrende Schmuckhändler vorläufig festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Als es am Samstag, 13.September gegen 10.30 Uhr im Bereich der Hammer Innenstadt aus einem Fahrzeug verschiedenen Passanten offenbar Schmuck anbot, wurde ein 49 und 44 Jahre altes rumänisches Pärchen durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet. An verschiedenen Stellen im Innenstadtbereich sprach die 44 Jahre alte Frau offenbar verschiedene Fußgänger und Radfahrer aus einem Audi A6 mit rumänischem ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:32

    POL-HAM: Brand im Nordringpark

    Hamm-Mitte (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten am Samstag gegen 21.10 Uhr zwei Sitzbänke und ein Kunststofftisch unter dem Pavillon im Nordringpark in Brand. Das Feuer an der Adenauerallee konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Pavillon wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 10:31

    POL-HAM: 75-jährige Pedelecfahrerin durch Autotür leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Eine 75-jährige Pedelecfahrerin zog sich am Sonntag, 14. September, leichte Verletzungen zu, als eine Frau plötzlich ihre Autotür öffnete. Die Fahrradfahrerin aus Hamm befuhr gegen 16.15 Uhr den Fahrradweg Am Riemerskamp in Richtung Münsterstraße. Als eine 27-jährige Beifahrerin aus einem geparkten Opel aussteigen wollte, kam es zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren