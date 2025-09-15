Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Wilhelmstraße

Hamm-Mitte (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 28-jähriger Radfahrer aus Hamm nach einem Verkehrsunfall am Freitag, den 12. September um 14.05 Uhr auf der Wilhelmstraße in ein Hammer Krankenhaus.

Er war mit seinem Fahrrad in Richtung Westen auf dem Radweg unterwegs, als er mit dem Mini Cooper eines 20-jährigen aus Hamm zusammenstieß und stürzte.

Der Pkw-Fahrer befuhr zuvor die Wilhelmstraße in Richtung Innenstadt und wollte nach links in die Augustastraße abbiegen.

An beiden Fahrzeugen, sowie an mitgeführten Gegenständen des Radfahrers entstand Sachschaden.

Der Autofahrer entfernte sich mit seinem Mini Cooper zügig vom Unfallort. Ein aufmerksamer Zeuge folgte ihm jedoch und konnte ihn dazu bewegen zurückzukehren.

Ein möglicher Grund für seine Flucht stellte sich später heraus: Nach positivem Drogenvortest wurde der Fahrzeugführer zur Blutprobe mit in die Polizeiwache genommen.(Tei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell