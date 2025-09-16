PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebespaar ergaunert Geldbörse

Hamm-Heessen (ots)

Nachdem sie durch ein Paar am Montag, 15. September, gegen 11.30 Uhr, auf der Amtsstraße in ein Gespräch verwickelt worden war, stellte eine 64-jährige Hammerin das Fehlen ihrer Geldbörse samt persönlicher Dokumente, EC-Karte und Bargeld fest.

Der zwischen 50 und 60 Jahre alte Mann habe sie nach dem nächstgelegenen Zahnarzt gefragt und die Hammerin in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen habe sie seine ungefähr 40 Jahre alte Begleiterin aus den Augen verloren und wenig später den Diebstahl aus ihrer Umhängetasche bemerkt.

Den Mann beschrieb die Geschädigte weiter mit etwa 1,90 Meter groß und korpulent. Er hat dunkle Haare und einen Dreitagebart und spricht mit osteuropäischem Akzent. Seine Begleiterin ist ungefähr 1,55 Meter groß.

Zeugenhinweise zu dem mutmaßlichen Diebespaar nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381/916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (Tei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 10:12

    POL-HAM: Toyota beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Herringen (ots) - Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Montag, 15. September, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, einen geparkten Toyota auf dem Parkplatz eines Discounters an der Fritz-Husemann-Straße. Der graue Wagen wies bei der Rückkehr der Besitzerin eine frische Beschädigung an der Fahrzeugfront auf - geschätzt liegt der Sachschaden bei über 1.500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:32

    POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und des Polizeipräsidium Hamm: Festnahme nach gewaltsamer Auseinandersetzung auf der Südstraße

    Hamm-Mitte (ots) - In der Nacht zum Sonntag, dem 14. September, kam es zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem 24-jährigen Beschuldigten, einem bislang unbekannten Mittäter und einem 19-jährigen Geschädigten, in dessen Zuge der Beschuldigte versuchte, dem Geschädigten mit einer mitgeführten Axt ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 12:12

    POL-HAM: Radfahrer fährt in parkendes Fahrzeug und stürzt

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein 36-jähriger Radfahrer aus Berlin war am Freitag, 12. September gegen 14:45 Uhr auf der Lippestraße in Richtung Uentrop unterwegs, als er kurz vor der Straße "Im Fuchswinkel" nach rechts von der Straße abkam und mit einem auf dem Seitenstreifen parkenden Toyota kollidierte. Hierbei verletzte er sich leicht an der Hand und kam zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. Außerdem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren