Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebespaar ergaunert Geldbörse

Hamm-Heessen (ots)

Nachdem sie durch ein Paar am Montag, 15. September, gegen 11.30 Uhr, auf der Amtsstraße in ein Gespräch verwickelt worden war, stellte eine 64-jährige Hammerin das Fehlen ihrer Geldbörse samt persönlicher Dokumente, EC-Karte und Bargeld fest.

Der zwischen 50 und 60 Jahre alte Mann habe sie nach dem nächstgelegenen Zahnarzt gefragt und die Hammerin in ein Gespräch verwickelt. Währenddessen habe sie seine ungefähr 40 Jahre alte Begleiterin aus den Augen verloren und wenig später den Diebstahl aus ihrer Umhängetasche bemerkt.

Den Mann beschrieb die Geschädigte weiter mit etwa 1,90 Meter groß und korpulent. Er hat dunkle Haare und einen Dreitagebart und spricht mit osteuropäischem Akzent. Seine Begleiterin ist ungefähr 1,55 Meter groß.

Zeugenhinweise zu dem mutmaßlichen Diebespaar nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381/916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (Tei)

