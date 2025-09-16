Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Toyota beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Montag, 15. September, zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr, einen geparkten Toyota auf dem Parkplatz eines Discounters an der Fritz-Husemann-Straße.

Der graue Wagen wies bei der Rückkehr der Besitzerin eine frische Beschädigung an der Fahrzeugfront auf - geschätzt liegt der Sachschaden bei über 1.500 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell