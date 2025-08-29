Polizei Bielefeld

POL-BI: Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 44 in Fahrtrichtung Dortmund - eine verletzte Person

Bielefeld (ots)

MD / Bielefeld / A44 - Am 29. August 2025, gegen 15:19 Uhr, kam es auf der Autobahn 44, in Fahrtrichtung Dortmund, zwischen der Anschlussstelle Lichtenau Westfalen und dem Autobahnkreuz Wünnenberg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein Silozug mit einem überholenden Wohnmobil. In Folge des Kontakts geriet das Wohnmobil von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Graben liegen. Die 59-jährige Fahrerin aus Dassel zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallaufnahme erfolgte mit Unterstützung des VU-Teams des PP Bielefeld.

Der 62-jährige Fahrer des Silozuges aus Gelsenkirchen touchierte nach der Kollision mit dem Wohnmobil noch die Schutzplanken. Er setzte seine Fahrt zunächst fort und wartete im Anschluss auf dem Parkplatz Wewelsburg. Der Fahrer verblieb unverletzt. Neben der Fahrerin befanden sich in dem Wohnmobil noch zwei Hunde. Diese wurden durch die Feuerwehr geborgen und in ein Tierheim gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die BAB 44 in Richtung Dortmund bis 20:17 Uhr vollgesperrt. Eine Ableitung wurde eingerichtet.

