Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter-Fahrer fährt auf und flüchtet

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Freitag, 19.09.2025, 13:03 Uhr

Northeim (sb) - Eine 61-Jährige Fahrzeugführerin aus Osterode befuhr die Rückingsallee in Richtung der Seesener Landstr. An der dortigen Ampelanlage musste sie auf Grund "Rotlichts" anhalten und warten. Der Fahrer eines E-Scooters, der unmittelbar hinter ihrem Pkw die Rückingsallee in selber Richtung befuhr bemerkte dies wohl zu spät und fuhr auf den verkehrsbedingt haltenden Pkw auf. Hierdurch entstand ein Sachschaden von zirka 200 Euro, die 61-Jährige wurde nicht verletzt. Ob der Fahrer des E-Scooters verletzt oder der E-Scooter beschädigt wurde kann nicht gesagt werden, da sich der Fahrer anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

