Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbruch auf Firmengelände - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände und entwendeten Messing und Kupfer in bislang unbekanntem Umfang.

Zwischen 00:45 Uhr und 02:00 Uhr überstieg bislang unbekannte Täterschaft in der Hatschekstraße im Heidelberger Stadtteil Rohrbach den Zaun zu einem Firmengelände und verschaffte sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zur Lagerhalle. Von innen öffneten sie das Hallentor der Halle und transportierten mittels eines kurzgeschlossenen Gabelstaplers mehrere Container auf das Außengelände. Die mit Kupfer und Messing gefüllten Container verluden sie in der Folge in ein geeignetes Fahrzeug und flüchteten in unbekannte Richtung.

Der Diebstahlschaden sowie der Sachschaden können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht genau beziffert werden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können oder verdächtige Fahrzeuge zu dieser Zeit wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Anna Mifka
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

