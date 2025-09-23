PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf B39, PM Nr.1

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:35 Uhr geriet auf der B39 in Richtung Hockenheim auf Höhe der Abfahrt zur L722 ein Teil eines LKW in Brand. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Hockenheim voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

