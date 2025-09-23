POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf B39, PM Nr.1
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Dienstagmittag gegen 12:35 Uhr geriet auf der B39 in Richtung Hockenheim auf Höhe der Abfahrt zur L722 ein Teil eines LKW in Brand. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Hockenheim voll gesperrt. Es wird nachberichtet.
