POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf B39, PM Nr.2
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Nachdem am Dienstag gegen 12:35 Uhr auf der B39 in Richtung Hockenheim auf Höhe der Abfahrt zur L722 in Brand geriet, konnte die Fahrbahn zwischenzeitlich wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ursache für das Feuer war ersten Ermittlungen zufolge eine heiß gelaufene Hinterachse. Der LKW musste abgeschleppt werden.
