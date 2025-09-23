POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand auf B39, PM Nr.2

Heidelberg (ots) - Nachdem am Dienstagmorgen gegen 09:30 Uhr im Buchwaldweg ein Taxi mit einer Fußgängerin kollidierte, liegen nun weitere Informationen zu dem Unfall vor. Ersten Ermittlungen zufolge soll eine 53-jährige Taxifahrerin von der Straße Am Ebertsrott nach links in den Buchwaldweg abgeboben sein und ...

