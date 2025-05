POL-PPWP: Bei Durchsuchung nicht zugelassene Tabakwaren gefunden

Kaiserslautern (ots) - Nach einer Bombendrohung gegen die Kurpfalz Realschule Plus (wir berichteten: https://s.rlp.de/negPNsC) hat die Polizei die Schule abgesucht. Ein verdächtiger Gegenstand wurde nicht gefunden. Die Sperrung des Schulzentrums ist aufgehoben. Die Ermittlungen zum Verfasser der Drohung und deren Hintergründe dauern an. Die Drohung war am ...

mehr