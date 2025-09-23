PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch
Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr.1

Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell kommt es zu einem Brandgeschehen in der Dückerstraße in Ketsch. Im Keller eines Mehrfamilienhauses ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Es befinden sich zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

