POL-MA: Ketsch
Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr.1
Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell kommt es zu einem Brandgeschehen in der Dückerstraße in Ketsch. Im Keller eines Mehrfamilienhauses ist aus bislang unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Es befinden sich zahlreiche Rettungskräfte vor Ort. Nähere Informationen liegen noch nicht vor. Es wird nachberichtet.
