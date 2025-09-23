Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gegenstand in Menschenmenge geworfen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am vergangenen Samstagabend waren zwei Frauen im Alter von 38 Jahren und 59 Jahren auf der Dossenheimer Kerwe unterwegs, als eine von ihnen von einem Gegenstand am Kopf getroffen wurde.

Durch das Wurfgeschoss erlitt die 38-Jährige eine Kopfverletzung und die 59-jährige Begleiterin wurde leicht an der Hand verletzt. Die beiden Frauen wurden noch vor Ort von den eingesetzten Rettungskräften medizinisch versorgt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befanden sich beide Frauen gegen 23:40 Uhr in einer Menschenmenge vor einer Live-Bühne, als eine bislang unbekannte Täterschaft plötzlich eine Schallplatte in die Menge vor der Bühne geworfen hatte.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können oder eine Person/Personengruppe mit einer Schallplatte hantieren gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

