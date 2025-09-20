Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Erfolgreicher Regionalentscheid in Messingen - Feuerwehr Dingstede erreicht zweiten Platz und qualifiziert sich für den Landesentscheid

Am Samstag, den 06.09.2025, nahm die Feuerwehr Dingstede mit einer Gruppe am Regionalentscheid in Messingen (Emsland) teil. Insgesamt traten 15 Gruppen gegeneinander an, um sich für den Landesentscheid im kommenden Sommer zu qualifizieren. Mit einem starken zweiten Platz konnte sich unsere Gruppe diesen Erfolg sichern.

Das Ergebnis ist das Resultat intensiver Vorbereitung. In den vergangenen Monaten haben die Dingsteder regelmäßig und mit großem Einsatz trainiert, um sämtliche Abläufe präzise einzustudieren. Jeder Handgriff musste sitzen - und der Erfolg in Messingen zeigt, dass sich dieser Trainingsaufwand gelohnt hat.

Im Wettbewerb waren mehrere anspruchsvolle Module zu absolvieren. Dazu gehörten ein klassischer Löschangriff, ein Parcours unter Atemschutz, verschiedene Funkübungen sowie das Kuppeln einer Saugleitung. Zwar spielte die Zeit stets eine wichtige Rolle, im Vordergrund stand jedoch die fehlerfreie und sichere Ausführung aller Aufgaben.

Die Organisation des Wettbewerbs durch die Ortsfeuerwehr Messingen war hervorragend, ebenso die Arbeit der Schiedsrichter, wie Gruppenführer Renke von Seggern betonte: "Die Abläufe waren top organisiert, und die Schiedsrichter haben eine hervorragende Arbeit geleistet." Besonders gefreut hat sich die Gruppe über den Besuch von Kreisbrandmeister Frank Hattendorf, der die Leistungen der Dingsteder vor Ort mit verfolgte.

Nach der Rückkehr am Abend wurde die Gruppe in Dingstede von den Kameradinnen und Kameraden herzlich empfangen. Mit Plakaten und einem gebundenen Kranz wurde der Erfolg gefeiert.

Die Feuerwehr Dingstede ist stolz auf diesen großartigen Erfolg und blickt mit Vorfreude auf den Landesentscheid im nächsten Sommer.

