PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Jugendlicher steht im Verdacht, mit dem Auto der Eltern und ohne Führerschein einen Unfall verursacht zu haben.

Heidelberg (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, in den Abendstunden des 23.09.2025 mit dem Fahrzeug der Eltern in der Straße "Im Eichwald" mit einem abgeparkten Auto kollidiert zu sein. Im Anschluss soll er sich mit dem Auto von der Unfallstelle entfernt haben. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf, stellte den Jugendlichen und verständigte die Polizei. Dieser bestritt, gefahren zu sein und gab an, dass seine Schwester mit dem Auto unterwegs gewesen sei. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche keinen Führerschein besitzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Den Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts von Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht und falscher Verdächtigung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Marius Maulbetsch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 24.09.2025 – 09:41

    POL-MA: Viernheim/BAB659: Unfall mit Sperrungen am Viernheimer-Kreuz, PM Nr. 2

    Viernheim/BAB659 (ots) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6124004) ereignete sich am Mittwochmorgen ein Unfall auf der A 659 am Viernheimer Kreuz, bei dem insgesamt sieben Autos beteiligt waren. Bisherigen Unfallermittlungen zufolge musste ein Autofahrer zunächst aus bislang unbekannter Ursache bremsen. Mehrere nachfolgende ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 08:01

    POL-MA: Viernheim/BAB659: Unfall mit Sperrungen am Viernheimer-Kreuz, PM Nr. 1

    Viernheim/BAB659 (ots) - Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr ereignete sich auf der A 659, am Viernheimer Kreuz, zwischen Weinheim und Viernheim in Fahrtrichtung Mannheim ein Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Zum konkreten Unfallhergang sowie zu verletzten Personen und dem Schadensausmaß ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 02:12

    POL-MA: Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - PM Nr.2

    Ketsch / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Dienstagabend gegen 20:15 Uhr zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in der Dückerstraße in Ketsch. Der Brand konnte mittlerweile durch den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehren aus Ketsch sowie den benachbarten Gemeinden unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die Ursache für den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren