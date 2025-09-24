Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Jugendlicher steht im Verdacht, mit dem Auto der Eltern und ohne Führerschein einen Unfall verursacht zu haben.

Heidelberg (ots)

Ein 16-jähriger Jugendlicher steht im Verdacht, in den Abendstunden des 23.09.2025 mit dem Fahrzeug der Eltern in der Straße "Im Eichwald" mit einem abgeparkten Auto kollidiert zu sein. Im Anschluss soll er sich mit dem Auto von der Unfallstelle entfernt haben. Ein aufmerksamer Zeuge nahm die Verfolgung auf, stellte den Jugendlichen und verständigte die Polizei. Dieser bestritt, gefahren zu sein und gab an, dass seine Schwester mit dem Auto unterwegs gewesen sei. Während der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche keinen Führerschein besitzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 EUR. Den Jugendlichen erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts von Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht und falscher Verdächtigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell