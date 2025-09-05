Polizei Münster

POL-MS: Lkw-Unfall und Sperrung auf der A1 - 36-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Münster / Lotte (ots)

Am Donnerstagabend (04.09., 19:14 Uhr) ist es auf der Autobahn 1 in Richtung Bremen in Höhe des Kreuzes Lotte/Osnabrück zu einem Lkw-Unfall und anschließendem Brand gekommen. Der Verursacher fuhr seinen Sattelzug unter dem Einfluss von Alkohol.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 36-Jährige mit seinem Sattelzug auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Betonschutzwand. Das Gespann fing daraufhin Feuer und brannte vollständig aus. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Ein bei dem 36-Jährigen freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ein Arzt entnahm ihm daraufhin eine Blutprobe.

Den Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

Die Autobahn 1 ist in Fahrtrichtung Bremen zwischen dem Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück und der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen noch voraussichtlich bis 12 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell