Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am Donnerstag, den 02.10.2025, ereignete sich gegen 09:50 Uhr im Bereich der Sparkassenfiliale in Heusweiler ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Audi mit Saarbrücker Kreiskennung und einem Opel. Der Fahrer des Opel missachtete den Vorrang des durchgehend Verkehrs auf der Straße Auf Jungs Wies und stieß mit dem Audi zusammen. Der Fahrer des Opel entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den oder die Täter liefern kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Rufnummer 004968982020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- DGL
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

