Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB 620

Völklingen (ots)

Am 27.9.25 kam es auf der BAB 620 circa 1000 Meter vor der Anschlussstelle Gersweiler aus Richtung Völklingen kommend zu einem Verkehrsunfall. Einem 20-jährigen Mann aus Püttlingen platzte während der Fahrt ein Reifen, wodurch er die Kontrolle über seinen Toyota Yaris verlor. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab kollidierte anschließend mit der Leitplanke, welche über mehrere Meter beschädigt wurde. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn GmbH sicherte die Unfallstelle ab, da im Nachgang eine Firma mit der Reinigung der Fahrbahn von Betriebsstoffen beauftragt werden musste. Der Verkehr konnte während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Trotzdem bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Klarenthal.

