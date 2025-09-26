POL-VK: Vermisster Kai Derksen
Polizeiinspektion Völklingen (ots)
Der Vermisste Kai Derksen konnte wohlauf angetroffen werden. Bitte Rücknahme der Pressemeldung und Löschung aller personenbezogenen Daten sowie Bilder des Vermissten.
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell