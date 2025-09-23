POL-VK: Vermisster 26-jähriger Kai Derksen
Ein Dokument
Polizeiinspektion Völklingen (ots)
Abgängig seit dem 22.09.2025, 20:00 Uhr, aus der SHG-Klinik für Psychiatrie in 66333 Völklingen ist der 26-jährige Kai DERKSEN. Der Kai Derksen ist akut suizidgefährdet. PB: - Schnitt am linken Arm - dunkler blauer Pullover - schwarze Hose Die Polizei Völklingen bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.
