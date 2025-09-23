POL-VK: Vermisster 26-jähriger Kai Derksen

Völklingen (ots) - Der 12-Jährige Mohammad Joud Al Naser ist wieder nach Hause zurückgekehrt und war in der Nacht gemeinsam mit seinen Eltern bei der Polizei vorstellig. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt lag nicht vor. Alle personenbezogenen Daten sowie Bilder sind zu löschen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen VK- KED Cloosstraße 14-16 66333 Völklingen Telefon: ...

