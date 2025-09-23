PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisster 26-jähriger Kai Derksen

Polizeiinspektion Völklingen (ots)

Abgängig seit dem 22.09.2025, 20:00 Uhr, aus der SHG-Klinik für Psychiatrie in 66333 Völklingen ist der 26-jährige Kai DERKSEN. Der Kai Derksen ist akut suizidgefährdet. PB: - Schnitt am linken Arm - dunkler blauer Pullover - schwarze Hose Die Polizei Völklingen bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

