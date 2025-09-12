PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisster 12-Jähriger Mohammad Joud Al Naser

Völklingen (ots)

Der 12-Jährige Mohammad Joud Al Naser ist wieder nach Hause zurückgekehrt und war in der Nacht gemeinsam mit seinen Eltern bei der Polizei vorstellig. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt lag nicht vor.

Alle personenbezogenen Daten sowie Bilder sind zu löschen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Völklingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Völklingen
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 19:14

    POL-VK: Vermisster 12-Jähriger Mohammad Joud Al Naser

    Völklingen (ots) - Der Vermisste 12-Jährige Mohammad Joud Al Naser ist am 11.09.2025 um 08:00 Uhr mit seinen drei Geschwistern in Völklingen in den Bus (Linie 180) eingestiegen. Der Vermisste hatte sich von seinen Geschwistern getrennt in den Bus gesetzt. Als die Geschwister an der Hermann-Neuberger-Schule in Völklingen ausgestiegen sind, ist der Mohammad weiter im Bus sitzen geblieben. Letztmalig wurde er gegen 12:00 ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:21

    POL-VK: Motorradfahrer bei Unfall in Holz schwer verletzt.

    Heusweiler-Holz (ots) - Am Samstagmittag wurde ein 55-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw schwer verletzt. Der Motorradfahrer befuhr gegen 14:00 Uhr die Heusweilerstraße in Holz in Fahrtrichtung Heusweiler, als unmittelbar vor ihm ein Pkw aus dem Gegenverkehr nach links abbog und ihm den Vorrang nahm. Der Motorradfahrer kollidierte anschließend mit der Beifahrerseite des Pkw und kam zu Fall. ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 15:30

    POL-VK: Polizei sucht Ubfallflüchtigen

    Heusweiler, Niedersalbach (ots) - Heusweiler, Ortsteil Niedersalbach. In der Zeit von Freitag 22.08.2025, bis Montag 25.08.2025, kam es in der Straße Ginsterweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor dem Anwesen Nr. 4 geparkter grauer Audi Q5 wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren