POL-VK: Vermisster 12-Jähriger Mohammad Joud Al Naser
Völklingen (ots)
Der 12-Jährige Mohammad Joud Al Naser ist wieder nach Hause zurückgekehrt und war in der Nacht gemeinsam mit seinen Eltern bei der Polizei vorstellig. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt lag nicht vor.
Alle personenbezogenen Daten sowie Bilder sind zu löschen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell