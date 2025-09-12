Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisster 12-Jähriger Mohammad Joud Al Naser

Völklingen (ots)

Der 12-Jährige Mohammad Joud Al Naser ist wieder nach Hause zurückgekehrt und war in der Nacht gemeinsam mit seinen Eltern bei der Polizei vorstellig. Ein strafrechtlich relevanter Sachverhalt lag nicht vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell