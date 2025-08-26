POL-VK: Polizei sucht Ubfallflüchtigen
Heusweiler, Niedersalbach (ots)
Heusweiler, Ortsteil Niedersalbach. In der Zeit von Freitag 22.08.2025, bis Montag 25.08.2025, kam es in der Straße Ginsterweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor dem Anwesen Nr. 4 geparkter grauer Audi Q5 wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 fernmündlich in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Völklingen
VK- KED
Cloosstraße 14-16
66333 Völklingen
Telefon: 06898/2020
E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell