Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Polizei sucht Ubfallflüchtigen

Heusweiler, Niedersalbach (ots)

Heusweiler, Ortsteil Niedersalbach. In der Zeit von Freitag 22.08.2025, bis Montag 25.08.2025, kam es in der Straße Ginsterweg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vor dem Anwesen Nr. 4 geparkter grauer Audi Q5 wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 fernmündlich in Verbindung zu setzen.

