Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Großrosseln (ots)

Am 23.08.2025, gegen 15:15 Uhr, ereignete sich in der Emmersweilerstraße in Großrosseln ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw, VW Beetle mit frz. Kennzeichen und drei weiteren Fahrzeuginsassen, von der Straße "Rübendell" in die Emmersweilerstraße, in Fahrtrichtung Naßweiler ein. Nach dem Abbiegevorgang überholt er drei unbeteiligte Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit bei unklarer Verkehrslage und kollidiert dann mit dem entgegenkommenden Fahrzeug, Suzuki mit SB-Kreiskennzeichen, der Geschädigten (männlich, 71 Jahre und weiblich, 69 Jahre). In der Folge der Kollision werden noch zwei weitere Fahrzeuge (BMW und Hyundai), geparkt am Fahrbahnrand, beschädigt. Durch den Zusammenstoß werden die Fahrzeuginsassen beider beteiligten Fahrzeuge zum Teil schwer verletzt. Der Unfallfahrer flüchtet im Anschluss zu Fuß in Richtung der Landesgrenze zu Frankreich. Die Verletzten werden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrzeugführers dauern an. Neben der Polizei waren an dem Einsatz die Feuerwehr Großrosseln, Gemeinde Großrosseln, der Rettungsdienst mit vier Rtw und dem Christoph 16, beteiligt.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer bitte an die Polizei Völklingen unter der Tel: 06898/2020

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell

