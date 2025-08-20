Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Unbekannte rauben 86-Jähriger die Halskette - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Dienstag (19. August 2025) stahlen Unbekannte einer 86-Jährigen ihre Goldkette vom Hals und flüchteten. Die Krefelderin habe gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung von der Florastraße und "An der Elisabethkirche" gestanden und auf eine Bekannte gewartet, als sie von einem Mann aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Er erkundigte sich zunächst nach einem Restaurant, stieg jedoch anschließend aus und bot ihr Schmuck zum Kauf an. Als die Frau ablehnte, drehte er sie um, hielt sie fest und entfernte ihre Kette vom Hals. Der Täter stieg daraufhin wieder zum Fahrer ins Auto und flüchtete in Richtung Hardenbergstraße. Die Seniorin konnte ihn als 1,75 bis 1,8 Meter groß und 55 bis 60 Jahre alt beschreiben. Er habe einen osteuropäischen Phänotypus gehabt und akzentfreies Deutsch gesprochen. Außerdem habe er kurze braune Haare, einen leichten Bart sowie ein helles Hemd mit braunen Flecken getragen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (150)

