POL-KR: Zwei Trunkenheitsfahrten enden in Verkehrsunfällen

Krefeld (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (17. August 2025) endeten zwei Trunkenheitsfahrten in Verkehrsunfällen.

Um 2:20 Uhr ereignete sich auf der Berliner Straße, an der Kreuzung zur Langen Straße, ein Verkehrsunfall. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Stadtmitte, als die Ampel auf Rot schaltete. Der 49-jährige Fahrer eines Pkw bremste rechtzeitig ab, woraufhin der hinter ihm fahrende 44-Jährige mit seinem Pkw auffuhr. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 44-Jährigen verlief positiv. Der Führerschein des Mannes wurde daraufhin sichergestellt, und ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Knapp 2 Stunden später wurde die Polizei zu einem weiteren Unfall auf der Hubertusstraße gerufen. Eine 23-jährige Autofahrerin war in Richtung Tannenstraße unterwegs, als sie ein geparktes Fahrzeug streifte. Infolgedessen überschlug sich ihr Auto und landete auf dem Dach. Bei dem Unfall wurden zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Auch bei ihr verlief der Atemalkoholtest positiv. Ihr Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt, und auch sie muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (147)

