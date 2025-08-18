Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Beschädigte Autos auf der Oberdießemer Straße: Polizei sucht Zeugen

Krefeld (ots)

Zwölf Pkw sind auf der Oberdießemer Straße beschädigt worden: In der Nacht von Freitag (15. August 2025) auf Samstag wurde an allen Autos die rechte Seite zerkratzt. Die Fahrzeuge hatten auf beiden Seiten der Straße geparkt. Einer der Betroffenen hatte die Schäden am Samstagmorgen bemerkt und die Polizei gerufen.

Tatzeit war zwischen 20:30 Uhr und 10:45 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden: unter 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (146)

