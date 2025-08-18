Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Zwei Pkw Brände in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am frühen Montagmorgen (18. August 2025) ereigneten sich zwei kurz aufeinanderfolgende Pkw Brände in der Innenstadt. Gegen 3 Uhr gingen Hinweise über den ersten Brand auf der Markstraße ein. Das Fahrzeug befand sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Durch die Flammen wurde auch der Eingangsbereich der angrenzenden Filiale eines Discounters beschädigt. Etwa 30 Minuten später mussten die Einsatzkräfte zu einem weiteren Brand auf der Dionysisustraße verlagern. Die Feuerwehr konnte das Feuer jedoch löschen, bevor das gesamte Fahrzeug in Brand geriet. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachts auf vorsätzliche Brandstiftungen aufgenommen und prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Tatorte gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (148)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell