POL-KR: Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft - 1,5 kg Heroin, Schusswaffe und fünfstelliger Geldbetrag sichergestellt - Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft Krefeld

Am Freitag (15. August 2025) nahmen zivile Einsatzkräfte der Polizei zwei männliche Tatverdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren in Krefeld vorläufig fest. Im Rahmen der Durchsuchungen einer sogenannten Bunkerwohnung sowie eines verdächtigen Fahrzeugs in der Krefelder Innenstadt konnten unter anderem etwa 1,5 Kilogramm Heroin, eine geringe fünfstellige Summe Bargeld sowie eine Schusswaffe sichergestellt werden. Der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Krefeld hat am Samstag (16. August 2025) gegen die Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Krefeld, Haftbefehle wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Weitere Auskünfte können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen nicht gegeben werden. (149)

