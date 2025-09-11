Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vermisster 12-Jähriger Mohammad Joud Al Naser

Völklingen (ots)

Der Vermisste 12-Jährige Mohammad Joud Al Naser ist am 11.09.2025 um 08:00 Uhr mit seinen drei Geschwistern in Völklingen in den Bus (Linie 180) eingestiegen. Der Vermisste hatte sich von seinen Geschwistern getrennt in den Bus gesetzt. Als die Geschwister an der Hermann-Neuberger-Schule in Völklingen ausgestiegen sind, ist der Mohammad weiter im Bus sitzen geblieben. Letztmalig wurde er gegen 12:00 Uhr Mittag von einer Lehrerin in der Nähe der Schule gesehen. Bei Sichtkontakt ist der Mohammad wieder fluchtartig weggelaufen und bisher nicht nach Haus zurückgekehrt. PB: ca. 155 groß, kräftige Statur, schwarze kurze Haare, grüne Augen, trägt blaue Jeanshose und ein graues T-Shirt und einen schwarzen Rucksack.

